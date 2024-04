Korruptionsermittlungen gegen Kickl, Strache & Co.

„SEHR DRINGEND! Mögliche Verjährung!“ So heißt es in einem Schreiben der Oberstaatsanwaltschaft Wien an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), bezugnehmend auf einen Vorhabensbericht vom 15. April: Ermittlungen gegen Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache u.a. im Zusammenhang mit „Vergabe von Inseraten bzw. Inseratenstopps an Wolfgang Fellner bzw. die Mediengruppe Österreich.“