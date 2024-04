Die magere Ausbeute der Korruptionsjäger

Freisprüche bei Chorherr und Strache

Linda Poppenwimmer war einst WKStA-Ermittlerin, sie wechselte in die Anwaltskanzlei Ainedter. Sie listet in einem Justiz-Jahrbuch Bewerkenswertes in einer Bilanz auf. Die WKStA sei zweifellos ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung von Korruption, führt sie an, doch zeigte sich 2023 eine merkliche Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Poppenwimmer nennt Beispiele: Causa Prikraf gegen den ehemaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und einen befreundeten Spender. Es gab in zweiter Instanz einen Freispruch vom Bestechungsverdacht. Entlastende Chatnachrichten seien von den Anklägern nicht gewürdigt worden.