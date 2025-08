Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab

Natrium-Pentobarbital führte zu Tod

Das tödliche Mittel Natrium-Pentobarbital – es wird auch zum Einschläfern von Tieren verwendet – war in der Villa gelagert. An einem Frühlingstag im März soll der mutmaßliche Erbschleicher der Millionärin das von ihm als „Magenschutz“ titulierte Mittel verabreicht haben – am 15. Juli klickten für den Top-Winzer die Handschellen. Weitere Fälle, zumindest was den Tatbestand des Heiratsschwindels betrifft, werden geprüft. Der „Sonnyboy“ in U-Haft schweigt. Es gilt die Unschuldsvermutung.