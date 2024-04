Spionageaffäre um Causa Ott und geleakte FPÖ-Chats

U-Ausschuss zu rot-blauem Machtmissbrauch

Es geht gerade ziemlich rund in der Politik. Brisante, neue Informationen rund um die Spionageaffäre Egisto Ott und geleakte FPÖ-Chats sind heute und morgen das Thema des U-Ausschusses zu rot-blauem Machtmissbrauch – auch Kickl ist morgen geladen. Was neu ist: auch Johann Gudenus ist in die Spionageaffäre verwickelt.