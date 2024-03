Salzburg-Wahl: ÖVP hat Gefühle grob unterschätzt

Der Wiederaufstieg der SPÖ und sogar der historisch belasteten KPÖ sollte der ÖVP eine ernste Warnung sein: Das Bad in Selbstzufriedenheit ist zu Ende. Sich nur um Hoteliers, Seilbahner, Großgrundbesitzer und andere Freunde zu kümmern, ist zu wenig. Im Gegenteil. Sogar in bürgerlichen Kreisen wächst die Sorge vor einem Abrutschen in schlechtere Verhältnisse. Dieses sich massiv ausbreitende Gefühl haben der Salzburger Landeshauptmann und seine konservativen Freunde völlig unterschätzt.