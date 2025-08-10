Mit dem Ausweis einer Toten zu Top-Parkplätzen?

Das Auto steht in bester Lage vor dem Supermarkt oder der Wohnung, hinter der Windschutzscheibe liegt gut sichtbar der Behindertenparkausweis – ein Dokument, das eigentlich eine Hilfe für Menschen mit Einschränkungen sein soll und das Parken auf entsprechend gekennzeichneten Flächen gestattet. Doch immer häufiger kommt es vor, dass ihn nicht jene Person nutzt, der er eigentlich ausgestellt worden war.