KPÖ-Bürgermeisterin zu Salzburg: „Außerordentlich“

Just in dem Moment, in dem der erste Trend für das Wahlergebnis über die Leinwand flimmerte und Jubel ausbrach, klingelte auch das Tasten-Handy der Grazer Bürgermeisterin. Es war Kay-Michael Dankl, der Kahr die frohe Botschaft über Platz zwei mit 25 Prozent (so der erste Trend, das endgültige Ergebnis soll bis 22 Uhr feststehen) überbrachte.