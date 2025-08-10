Ewiges Duell: „Krone“ durchleuchtet die Kultklubs

Erstes Heimspiel des Meisters in der neuen Saison – und dann gleich gegen Rapid! „Einfach was Besonderes“, sagt Jürgen Säumel, der sich sofort an das letzte Aufeinandertreffen mit dem Rivalen in Liebenau erinnert. „Da war eine brutale Energie im Stadion. Etwa als unser Gregy Wüthrich den möglichen Ausgleich noch von der Linie gekratzt hat und wir dann im Gegenzug mit Leon Grgic getroffen haben. Die Spiele gegen Rapid haben was von Europacup-Stimmung“, brennt auch der Cheftrainer auf den ersten Vergleich mit der neuen Elf von Peter Stöger.