Ewiges Duell: „Krone“ durchleuchtet die Kultklubs

Sonntag, 17 Uhr, Merkur Arena Graz, Sturm gegen Rapid. Die Bundesliga erlebt mit dem Duell Meister gegen Rekordmeister das erste Highlight. Vor dem Ankick checkte die „Krone“ die größten Fanmagneten der Bundesliga.
Erstes Heimspiel des Meisters in der neuen Saison – und dann gleich gegen Rapid! „Einfach was Besonderes“, sagt Jürgen Säumel, der sich sofort an das letzte Aufeinandertreffen mit dem Rivalen in Liebenau erinnert. „Da war eine brutale Energie im Stadion. Etwa als unser Gregy Wüthrich den möglichen Ausgleich noch von der Linie gekratzt hat und wir dann im Gegenzug mit Leon Grgic getroffen haben. Die Spiele gegen Rapid haben was von Europacup-Stimmung“, brennt auch der Cheftrainer auf den ersten Vergleich mit der neuen Elf von Peter Stöger.
