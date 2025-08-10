Wütender Pkw-Lenker zielte mit Pistole auf Fahrer

Noch ist nicht klar, wieso ein 21-jähriger Pkw-Lenker in der Nacht auf Sonntag dermaßen ausrastete. Während seiner Fahrt auf der Grazer Triester Straße dürften ihn die jungen Männer im Wagen neben ihm aber dermaßen in Rage gebracht haben, dass er bei einer Kreuzung mit ihnen zu streiten begann und obendrein seine Schreckschusspistole zog. Die hielt er den Grazern (17, 21) entgegen und repetierte sogar!