Waffe repetiert

Wütender Pkw-Lenker zielte mit Pistole auf Fahrer

Steiermark
10.08.2025 11:06
Auf der Grazer Triester Straße spielten sich in der Nacht auf Sonntag haarsträubende Szenen ab.
Auf der Grazer Triester Straße spielten sich in der Nacht auf Sonntag haarsträubende Szenen ab.(Bild: Pail Sepp)

Auf der Grazer Triester Straße eskalierte in der Nacht auf Sonntag ein Streit zwischen Pkw-Lenkern. Einer zog sogar eine Schreckschusspistole, repetierte diese und zielte auf seine Kontrahenten.

Noch ist nicht klar, wieso ein 21-jähriger Pkw-Lenker in der Nacht auf Sonntag dermaßen ausrastete. Während seiner Fahrt auf der Grazer Triester Straße dürften ihn die jungen Männer im Wagen neben ihm aber dermaßen in Rage gebracht haben, dass er bei einer Kreuzung mit ihnen zu streiten begann und obendrein seine Schreckschusspistole zog. Die hielt er den Grazern (17, 21) entgegen und repetierte sogar!

In Wohnung festgenommen
Laut den Aussagen der Bedrohten soll der 21-Jährige sie aufgefordert haben, ihm zu folgen, ansonsten würde er sie umbringen. Die Männer bekamen es mit der Angst zu tun und alarmierten die Polizei.

Diese konnte anhand des Kennzeichens den Tatverdächtigen rasch ausforschen. Das Einsatzkommando Cobra und die Schnelle Interventionsgruppe (SIG) statteten ihm daraufhin einen Besuch in seiner Wohnung ab und nahmen ihn fest. Die Schreckschusspistole fanden sie im Handschuhfach seines Wagens. In einer Zelle der Justizanstalt Graz-Jakomini kann er nun über seine Tat nachdenken.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Steiermark

