Steinschlag! Kletterin getroffen, schwer verletzt

Zum fatalen Zwischenfall war es laut Polizei auf der Kletterroute „Fall Forward“ am Hochiss (2299 Meter) gekommen. „Als die beiden Frauen gegen 12 Uhr am fünften Seilstand angekommen waren, sicherten sie sich beide am Stand und begannen, das Seil für den letzten Abseilvorgang vorzubereiten“, schildert die Alpinpolizei in ihrem Bericht.