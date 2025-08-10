Steinschlag! Kletterin getroffen, schwer verletzt

Schrecklicher Kletterunfall am Samstag in Steinberg am Rofan im Tiroler Unterland: Eine 45-jährige Einheimische wurde beim Abseilen von herabfallenden Steinen getroffen und schwer verletzt. Ihre Kletterpartnerin (48) setzte sofort einen Notruf ab. Mittels Hubschrauber wurde die Verletzte geborgen und dann in die Klinik nach Innsbruck geflogen.
Zum fatalen Zwischenfall war es laut Polizei auf der Kletterroute „Fall Forward“ am Hochiss (2299 Meter) gekommen. „Als die beiden Frauen gegen 12 Uhr am fünften Seilstand angekommen waren, sicherten sie sich beide am Stand und begannen, das Seil für den letzten Abseilvorgang vorzubereiten“, schildert die Alpinpolizei in ihrem Bericht.
Steine von anderen Kletterern losgetreten?
Plötzlich sei die 45-Jährige von herabfallenden Steinen getroffen worden, die – so die Ermittler weiter – vermutlich Kletterer einer anderen Seilschaft beim Abseilen ausgelöst hatten. Während die Einheimische schwere Verletzungen erlitt, blieb ihre deutsche Partnerin unverletzt. Diese schlug sofort Alarm.
Mittels Tau aus Kletterroute geborgen
Die 45-Jährige wurde schließlich mit Verdacht auf eine Serienrippenfraktur von der Besatzung des Notarzthubschraubers „Heli 4“ mittels Tau geborgen und in die Klinik Innsbruck geflogen. Ihre Begleiterin sei bei der Bergstation der Rofanseilbahn abgesetzt worden.
Die Seilschaft, die die Steine losgetreten hat, oder andere Zeugen sollen sich bei der Polizei (Telefonnummer: 059 133/7257) melden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.