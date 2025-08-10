Israel: Kriegsgegner stürmen Live-Sendung im TV

Während einer Abstimmung in der Show „Big Brother“ sprangen mehrere junge Menschen mit weißen T-Shirts mit der Aufschrift „Wir verlassen Gaza“ plötzlich auf die Bühne und setzten sich dort demonstrativ auf den Boden. „Das Volk fordert: Stellt das Feuer ein!“, riefen sie immer wieder, während sie von Sicherheitsleuten weggetragen wurden.