Die Wildecker Herzbuben gehen getrennte Wege

Gliem sagte der Zeitung, er wisse nichts von einem neuen Plattenvertrag. Schwalm trete schon länger ohne ihn auf. In der Show werde er im Rollstuhl singen, da es im Moment nicht anders gehe. Das Duo steht auf der Künstlerliste der Sendung aus dem Münchner Hofbräuhaus mit dem Titel „HeidiFest“ am 18. September.