Keine Herzileins mehr

Die Wildecker Herzbuben gehen getrennte Wege

Society International
10.08.2025 12:20
Wolfgang Schwalm und Wilfried Gliem werden noch einen letzten Auftritt gemeinsam absolvieren.
Wolfgang Schwalm und Wilfried Gliem werden noch einen letzten Auftritt gemeinsam absolvieren.(Bild: AP/Eckehard Schulz)

Die Wildecker Herzbuben, die einst mit dem Volksmusik-Hit „Herzilein“ ihren Durchbruch schafften, haben sich getrennt. Der jüngere der beiden, Wolfgang Schwalm, arbeitet bereits an einer Solokarriere. Der andere Teil des Duos, Wilfried Gliem, konnte zuletzt nur im Rollstuhl auftreten. 

0 Kommentare

„Unsere letzten Auftritte konnte Wilfried nur noch im Rollstuhl oder mit einem Rollator vornehmen. Das geht natürlich auf Dauer nicht“, erklärte Schwalm die Trennung.  Offiziell gebe es die Wildecker Herzbuben bereits nicht mehr: „Unsere Gesellschaft bürgerlichen Rechts haben wir zum 31. März aufgelöst“, wird Schwalm zitiert.

Gliem sagte der Zeitung dazu, das Duo sei zwar auf dem Papier getrennt, er halte jedoch weiter die Marke „Wildecker Herzbuben“ und könne – wenn er wieder gesund werde – jederzeit einen Sänger engagieren. Dies könne rein rechtlich auch Wolfgang Schwalm sein.

Letzter gemeinsamer Auftritt findet im September statt
Schwalm arbeitet an einer eigenen Karriere als „Der Herzbube Wolfgang“, es gebe bereits einen neuen Plattenvertrag. Ein letzter Auftritt gemeinsam mit Gliem sei im September bei einer Schlager-Show von Heidi Klum geplant. „Es wäre ein würdiger Bühnenabschied für uns als Duo“, sagte Schwalm dem Bericht zufolge.

Lesen Sie auch:
Heidi Klum wird ihre Fans laut „Bild“-Zeitung mit einer neuen Show erfreuen.
Dreh im Hofbräuhaus
Heidi Klum soll eine neue TV-Show bekommen
23.07.2025

  Gliem sagte der Zeitung, er wisse nichts von einem neuen Plattenvertrag. Schwalm trete schon länger ohne ihn auf. In der Show werde er im Rollstuhl singen, da es im Moment nicht anders gehe. Das Duo steht auf der Künstlerliste der Sendung aus dem Münchner Hofbräuhaus mit dem Titel „HeidiFest“ am 18. September.

Bekannt wurde das schwergewichtige Volksmusik-Duo aus Hessen mit dem 1989 veröffentlichten Hit „Herzilein“. Das erste richtige Konzert fand im April 1990 in einem Café im nordhessischen Schwalmstadt statt. Anschließend nahm die Karriere der beiden Herzbuben Fahrt auf.

