79-Jährige beim Baden in Welser Mühlbach ertrunken

Samstagabend Alarm in Wels in Oberösterreich: Eine Frau entdeckte eine reglose Person im Mühlbach und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Kurz darauf konnte eine reglose Seniorin aus dem Gewässer geborgen werden. Für die 79-Jährige kam aber jede Hilfe zu spät.
Eine schreckliche Beobachtung machte eine 71-jährige Welserin am Samstag gegen 18.37 Uhr. Sie wurde Zeugin, als im Welser Mühlbach eine reglose Person vorbeigetrieben wurde. Die Pensionistin schlug sofort Alarm.
Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war von einem im Wasser treibenden Menschen aber nichts mehr zu sehen. Um 18.50 Uhr meldete schließlich eine andere Welserin der Rettungsleitstelle, dass ihr Mann und eine Bekannte in der Bauordenstraße soeben eine Frau aus dem Mühlbach gezogen hätten.
Keine Lebenszeichen
Bei der Geborgenen handelte es sich um eine 79-jährige Einheimische, die aber keine Lebenszeichen mehr von sich gab. Sämtliche Reanimationsversuche blieben leider erfolglos. Um 19.06 diagnostizierte ein Notarzt den Tod der Frau.
Da die 79-Jährige einen Badeanzug trug, geht die Polizei davon aus, dass sie sich im Mühlbach abkühlen bzw. darin schwimmen wollte. Dabei dürfte sie gesundheitliche Probleme bekommen und vermutlich ertrunken sein. Eine Obduktion wurde angeordnet.
