79-Jährige beim Baden in Welser Mühlbach ertrunken

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war von einem im Wasser treibenden Menschen aber nichts mehr zu sehen. Um 18.50 Uhr meldete schließlich eine andere Welserin der Rettungsleitstelle, dass ihr Mann und eine Bekannte in der Bauordenstraße soeben eine Frau aus dem Mühlbach gezogen hätten.