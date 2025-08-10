Liebe auf den ersten Klick? KI-Dating ist zurück!

„Dieser Ort ist für mich purer Zauber: der Ausblick bis zu den Karawanken, ein Glas Wein, gute Gespräche, laue Sommerluft. Für mich ist das die Bühne, auf der echte Verbindung entstehen kann“, schwärmt Veranstalterin Martina Sottovia, die viele als Kärntens „Liebesengel“ kennen, über das Weingut Taggenbrunn, auf dem am 21. August Amor wartet. Denn Sottovia glaubt fest daran, dass die Mischung aus technischer Präzision und menschlicher Spontanität eine unschlagbare Formel ist, wenn es um Herzensangelegenheiten geht.