Liebe auf den ersten Klick? KI-Dating ist zurück!

Es beginnt mit einem Klick – und endet vielleicht mit einem Kuss. Nach der Premiere am Klagenfurter Flughafen, bei der Künstliche Intelligenz nicht nur Urlaubsdestinationen, sondern auch Herzen verband, kehrt Kärntens wohl innovativstes Dating-Event nun zurück. Mit verbessertem Algorithmus!
„Dieser Ort ist für mich purer Zauber: der Ausblick bis zu den Karawanken, ein Glas Wein, gute Gespräche, laue Sommerluft. Für mich ist das die Bühne, auf der echte Verbindung entstehen kann“, schwärmt Veranstalterin Martina Sottovia, die viele als Kärntens „Liebesengel“ kennen, über das Weingut Taggenbrunn, auf dem am 21. August Amor wartet. Denn Sottovia glaubt fest daran, dass die Mischung aus technischer Präzision und menschlicher Spontanität eine unschlagbare Formel ist, wenn es um Herzensangelegenheiten geht.
