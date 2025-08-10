Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Teilnahme noch möglich

Liebe auf den ersten Klick? KI-Dating ist zurück!

Kärnten
10.08.2025 10:00
Dieses Dating-Event ist etwas ganz Besonderes: Es bringt jene Menschen zusammen, die auf Basis ...
Dieses Dating-Event ist etwas ganz Besonderes: Es bringt jene Menschen zusammen, die auf Basis von Algorithmen und Persönlichkeitstest zusammenpassen würden.(Bild: Sevin - stock.adobe.com)

Es beginnt mit einem Klick – und endet vielleicht mit einem Kuss. Nach der Premiere am Klagenfurter Flughafen, bei der Künstliche Intelligenz nicht nur Urlaubsdestinationen, sondern auch Herzen verband, kehrt Kärntens wohl innovativstes Dating-Event nun zurück. Mit verbessertem Algorithmus!

0 Kommentare

„Dieser Ort ist für mich purer Zauber: der Ausblick bis zu den Karawanken, ein Glas Wein, gute Gespräche, laue Sommerluft. Für mich ist das die Bühne, auf der echte Verbindung entstehen kann“, schwärmt Veranstalterin Martina Sottovia, die viele als Kärntens „Liebesengel“ kennen, über das Weingut Taggenbrunn, auf dem am 21. August Amor wartet. Denn Sottovia glaubt fest daran, dass die Mischung aus technischer Präzision und menschlicher Spontanität eine unschlagbare Formel ist, wenn es um Herzensangelegenheiten geht.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Jennifer Kapellari
Jennifer Kapellari
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
173.120 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
156.511 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Wien
Diese vier Zentimeter kosten Rentnerin 7000 Euro
136.001 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nicht ganz vier Zentimeter ist die Schwelle hoch.
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1566 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1558 mal kommentiert
Archivbild
Wien
Stadt Wien bezahlt Häftlingen sogar Mietbeihilfe
895 mal kommentiert
Wien bezahlt vielen Häftlingen Mietbeihilfe.
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Teilnahme noch möglich
Liebe auf den ersten Klick? KI-Dating ist zurück!
Manager-Gipfel
Weissman nun wieder ernsthaftes Thema beim WAC
Equal Pension Day
Warum Pensionistinnen in Kärnten weniger bekommen
Krone Plus Logo
Zittern um Gewinn
Kunden-Ärger über abgelaufene Rubbellose
In Klagenfurter Arena
Fans mit „Anti Karajica“-Sticker gegen Austriachef
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf