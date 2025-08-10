Rafal Nadal ist zum zweiten Mal Vater geworden

„Wir haben Leo wirklich sehr viel zu verdanken!“
Windtners Vermächtnis
Erfreuliche Nachrichten von Rafael Nadal! Der einstige Tennis-Superstar ist zum zweiten Mal Papa geworden.
Bereits am Donnerstag hatte seine Frau Xisca Perello Sohn Nummer zwei zur Welt gebracht. Er heißt Miquel – wie Rafaels 2023 verstorbener Vater. Spanische Medien berichten, dass Frau und Kind wohlauf sind und das Spital schon am Samstag verlassen haben.
Im Oktober 2022 war das erste gemeinsam Kind auf die Welt gekommen. Der erste Sohn heißt – wie der Papa – Rafael.
Kommentare
