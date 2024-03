Rot-rot-rotes Duell ++ ÖVP-Unruhe nach Schlappe

Was für ein Paukenschlag! Die Stadt Salzburg, in vielen Vorbetrachtungen in den unterschiedlichsten Medien - fälschlicherweise - als „tief bürgerlich“ apostrophiert, wird in den nächsten Jahren von einem roten oder gar rot-roten Bürgermeister regiert! Ausgerechnet in Zeiten erheblicher SPÖ-Depression belegen die Sozialdemokraten in der Landeshauptstadt Platz 1 - und das, während gleichzeitig die Kommunisten noch dramatischer wachsen als spekuliert wurde, den Sozialdemokraten nahe kommen.