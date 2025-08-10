Felsstürze am Großglockner und Zuckerhütl: Sperren

„Grat ist noch nicht zur Ruhe gekommen“

„Die Stelle ist derzeit nicht passierbar und noch immer labil. Es könnte noch etwas abbrechen. Wir müssen die Sanierung und Sicherung planen. Das dauert einige Zeit“, wird Toni Riepler, der Wirt und Pächter der Erzherzog-Johann-Hütte, zitiert. Auf Facebook postete Riepler zudem: „Bei einem Erkundungsflug konnten noch mehrere absturzbereite Blöcke erkannt werden und der Grat ist noch nicht zur Ruhe gekommen!“