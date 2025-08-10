Drama in Brasilien
Paar stürzte beim Sex mit Auto über Klippe: tot!
Ein Paar aus Brasilien wollte sich bei einem wunderschönen Ausblick auf einer Klippe im Auto vergnügen – doch das Date endete in einem Todesdrama. Das Fahrzeug geriet während des Liebesspiels in Rollen und die beiden stürzten 100 Meter in die Tiefe. Die nackten Leichen und das Wrack wurden erst am nächsten Tag entdeckt.
Der Vorfall hatte sich in der Nacht auf Montag ereignet, wie lokale Medien berichteten. Die 42-jährige Adriana Machado Ribeiro war mit ihrem 28-jährigen Freund Marcone da Silva Cardoso auf einer Party gewesen und hatten danach Freunde nach Hause gebracht. Sie wollten den Abend aber noch nicht enden lassen und fuhren danach zu einer Klippe, um bei atemberaubender Aussicht noch etwas intim zu werden.
Paar wurde nackt aus Wagen geschleudert
Der Ort wird gerne von Drachenfliegern als Absprungrampe genutzt. Offenbar unbemerkt von dem Paar setzte sich das Auto während des Liebesspiels in Bewegung. Wie CNN Brasil berichtete, war der Boden zum Unfallzeitpunkt nass und rutschig. Beim Sturz aus 100 Metern Höhe wurden die beiden aus dem Wagen geschleudert, nachdem das Vehikel vermutlich gegen einen Felsen gekracht war.
Ein Bild des Wracks und der Todesopfer auf Instagram:
Handbremse war angezogen
Der Wagen stürzte schließlich noch 300 weitere Meter ab. Das Wrack und die beiden Toten wurden erst am nächsten Tag gefunden. Die Ermittler konnten keine Hinweise auf Fremdverschulden feststellen, wie der „Daily Star“ berichtete. Der Polizist Alberto Roque Peres erklärte: „Es gab weder am Tatort noch an den Leichen Anzeichen von Gewalt und die Handbremse des Autos war angezogen.“
Es wird angenommen, dass durch die Bewegungen im Inneren das Auto ins Rollen kam. „Anwohner berichteten, zwischen 1:30 Uhr und 2:00 Uhr ein lautes Geräusch gehört zu haben, aber da es dunkel und die Vegetation dicht war, sah zu diesem Zeitpunkt niemand etwas.“
