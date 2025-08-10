Paar stürzte beim Sex mit Auto über Klippe: tot!

Der Vorfall hatte sich in der Nacht auf Montag ereignet, wie lokale Medien berichteten. Die 42-jährige Adriana Machado Ribeiro war mit ihrem 28-jährigen Freund Marcone da Silva Cardoso auf einer Party gewesen und hatten danach Freunde nach Hause gebracht. Sie wollten den Abend aber noch nicht enden lassen und fuhren danach zu einer Klippe, um bei atemberaubender Aussicht noch etwas intim zu werden.