Großer Polizei-Einsatz
Tausende belagern Ex-Wohnort von „Drachenlord“
Der Youtuber „Drachenlord“ wohnt schon länger nicht mehr im deutschen Emskirchen. Trotzdem versammelten sich am Samstag mehrere tausend Menschen in dem kleinen Ort. Das löste einen Großeinsatz der Polizei aus, ein 16-Jähriger wurde festgenommen.
In den sozialen Medien war zu einem „Schanzenfest“ im bayerischen Emskirchen aufgerufen worden. Das Ziel: Das ehemalige Grundstück des Youtubers „Drachenlord“. Seit Jahren streitet sich der Videoblogger mit sogenannten „Hatern“ im Internet. Schon in der Vergangenheit tauchten immer wieder Menschen vor seinem Grundstück in Emsdorf auf, um ihn zu provozieren.
Am Samstag waren es dann 4000 Menschen, die in den Ort strömten. Die Polizei teilte mit, dass „ein Vordringen der jungen, überwiegend männlichen Personen“ in den Ortsteil, in dem das Haus des „Drachenlords“ stand, verhindert werden konnte. Die Einsatzkräfte rückten auch mit einer Reiterstaffel und einem Unterstützungskommando aus.
Hier sehen Sie ein Video vom „Schanzenfest“:
Anzeigen gegen 100 „Hater“
Ein 16-Jähriger wurde vorläufig festgenommen, teilte die Polizei im deutschen Nürnberg weiter mit. Außerdem leitete die Polizei Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen etwa 100 Anwesende ein. Nach Angaben der Beamten kam es zu einer Beleidigung, einem Fall von Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und einer Sachbeschädigung.
Zudem wurde ein 20-Jähriger von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er sich beim Einbruch in eine Jagdhütte an einer eingeschlagenen Fensterscheibe eine stark blutende Schnittwunde zuzog.
Gemeinde sorgte vor
Die Gemeinde Emskirchen hatte schon im Vorfeld von dem geplanten „Schanzenfeld“ gehört. Deswegen hatte sie eine Allgemeinverfügung erlassen: Sie verbot unter anderem Versammlungen von mehr als acht Menschen. Dennoch trafen sich zahlreiche Menschen ab Samstagnachmittag bei einem Supermarkt in Emskirchen und machten sich zu Fuß auf den Weg in Richtung des ehemaligen Wohnorts des „Drachenlords“.
Haus wurde abgerissen
Der „Drachenlord“ wird seit Jahren von selbsternannten Gegnern im Internet angefeindet. Im Rahmen der eskalierenden Konfrontation zwischen dem Mann und den „Hatern“ gab es immer wieder Zwischenfälle und Versammlungen vor dessen Haus, häufig musste die Polizei einschreiten. Berichten zufolge zog der Youtuber 2023 aus Emskirchen weg, sein Haus wurde abgerissen.
