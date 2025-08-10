Tausende belagern Ex-Wohnort von „Drachenlord“

Gemeinde sorgte vor

Die Gemeinde Emskirchen hatte schon im Vorfeld von dem geplanten „Schanzenfeld“ gehört. Deswegen hatte sie eine Allgemeinverfügung erlassen: Sie verbot unter anderem Versammlungen von mehr als acht Menschen. Dennoch trafen sich zahlreiche Menschen ab Samstagnachmittag bei einem Supermarkt in Emskirchen und machten sich zu Fuß auf den Weg in Richtung des ehemaligen Wohnorts des „Drachenlords“.