Wie ich beinahe einen Staubsauger repariert hätte

Kurz vor Heiligabend war es passiert: Der bis dato treu seine Dienste verrichtende Staubsauger - ein kabelloses Fabrikat eines britischen Herstellers - versagte plötzlich eben diese. Stiefmutterns traditioneller Weihnachtshausputz fand sein jähes Ende; der Wohnzimmerteppich, auf dem sich die Geschenke stapelten, blieb staubiger als sonst üblich. Abgesehen davon stellte sich die Frage, was das neue Jahr für das defekte Gerät bringen sollte: die Entsorgung, was einen mehrere Hundert Euro teuren Neukauf bedeutet hätte, oder, sofern überhaupt möglich, die Reparatur? Die Wahl fiel auf Letzteres, was allerdings gleich mehrere Herausforderungen mit sich brachte ...