„Krone“ lässt die Derbywetten wieder aufleben!

Schon 1968 ging diese Tradition in die erste Runde, als der Grazer Fleischhauer Franz Zotter gegen den Koch Peter Bunsenberger auf einen Sturm-Sieg wettete. Die Schwarzen verloren, Zotter musste als Wettschuld einen geschlachteten Hammel von der Gruabn in die Gleisdorfergasse schleppen. Samt umgehängtem Schild, auf dem „Wir zwei Hammel glaubten an einen Sturm-Sieg“ stand.