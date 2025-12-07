Frohe Hirten, böser Herodes im Dorf an der Grenze

Vor 50 Jahren die weibliche Hauptrolle, heute die Spielleiterin: Ingrid Purgstaller und das Ensemble der Laßnitzer Volksschauspiele geben heuer das Hirtenspiel – ein jahrhundertealtes Volksschauspiel an der steirisch-kärntnerischen Grenze. 28 Darsteller singen als Hirten, Könige, Maria, Herodes...
Seit mehr als 400 Jahren werden in Laßnitz Volksschauspiele gezeigt; anfangs in Bauernstuben oder Gasthäusern, mittlerweile im Kultursaal. Derzeit wird das Hirtenspiel geprobt, jenes der als immaterielles UNESCO-Kulturerbe geltenden Laßnitzer Volksschauspiele, das der Spielleiterin besonders am Herzen liegt: Im Hirtenspiel stand Ingrid Purgstaller erstmals auf der Bühne – 1974 als Jungfrau Maria. Seitdem durfte sie jede der wenigen Frauenrollen in den Laßnitzer Spielen verkörpern.
