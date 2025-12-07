Punsch-Check auf den Linzer Weihnachtsmärkten

Am Hauptplatz starten wir beim „Schatzbauer“ – ein Stand, der schon von weitem mit seiner liebevollen Deko auffällt. Der Bratapfelpunsch, wahlweise alkoholfrei oder „mit Schuss“, duftet sehr weihnachtlich. „Viele greifen inzwischen zu alkoholfreien Varianten – entweder weil sie fahren müssen oder bewusst nüchtern bleiben wollen. Unter der Woche jedenfalls“, fällt Franz Riener auf, der den kleinen Stand gemeinsam mit seiner Mutter betreibt.