Punsch-Check auf den Linzer Weihnachtsmärkten
„Krone“ testete durch
Die „Krone“ war wieder unterwegs – diesmal auf der Suche nach dem besten Punsch. Dafür wurden die Linzer Christkindlmärkte unter die Lupe genommen. Damit unser Test fair bleibt, wurde jeder Stand nach denselben Kriterien bewertet: Location, Duft & Optik, Geschmack sowie Preis-Leistung.
Am Hauptplatz starten wir beim „Schatzbauer“ – ein Stand, der schon von weitem mit seiner liebevollen Deko auffällt. Der Bratapfelpunsch, wahlweise alkoholfrei oder „mit Schuss“, duftet sehr weihnachtlich. „Viele greifen inzwischen zu alkoholfreien Varianten – entweder weil sie fahren müssen oder bewusst nüchtern bleiben wollen. Unter der Woche jedenfalls“, fällt Franz Riener auf, der den kleinen Stand gemeinsam mit seiner Mutter betreibt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.