DJI droht Verkaufsverbot für neue Drohnen in USA

Elektronik
05.12.2025 07:48
Ein Großteil der US-Strafverfolgungsbehörden verwendet Drohnen des chinesischen Herstellers.
Ein Großteil der US-Strafverfolgungsbehörden verwendet Drohnen des chinesischen Herstellers.(Bild: AFP/NICOLAS ASFOURI)

DJI hat vom US-Kongress und der amerikanischen Regierung am Donnerstag einen zügigen Abschluss einer Sicherheitsüberprüfung oder eine Verlängerung der Prüfungsfrist bis zum 23. Dezember gefordert. Andernfalls droht dem weltgrößten Drohnenhersteller aus China die Aufnahme in die sogenannte Covered List der US-Kommunikationsbehörde FCC. Das käme einem Verkaufsverbot für neue Modelle in den USA gleich.

In einem Brief an den Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, warnte DJI, eine Versäumnis gefährde einen kritischen Sektor und damit amerikanische Arbeitsplätze sowie die öffentliche Sicherheit.

„Mehr als 80 Prozent der über 1800 staatlichen und lokalen Strafverfolgungs- und Notfallbehörden der Nation, die Drohnenprogramme betreiben, verwenden DJI-Technologie; diese Programme sind unmittelbar gefährdet“, schrieb das Unternehmen. Das US-Heimatschutzministerium und Johnsons Büro waren vorerst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Im September war DJI vor einem US-Gericht mit dem Versuch gescheitert, von einer Liste des US-Verteidigungsministeriums gestrichen zu werden. Auf dieser werden Unternehmen geführt, die mutmaßlich mit dem chinesischen Militär zusammenarbeiten.

