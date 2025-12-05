DJI droht Verkaufsverbot für neue Drohnen in USA

DJI hat vom US-Kongress und der amerikanischen Regierung am Donnerstag einen zügigen Abschluss einer Sicherheitsüberprüfung oder eine Verlängerung der Prüfungsfrist bis zum 23. Dezember gefordert. Andernfalls droht dem weltgrößten Drohnenhersteller aus China die Aufnahme in die sogenannte Covered List der US-Kommunikationsbehörde FCC. Das käme einem Verkaufsverbot für neue Modelle in den USA gleich.