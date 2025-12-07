Vorteilswelt
Kasperl der Woche

Diese Unheiligen Drei Könige bringen keine Gaben!

Wien
07.12.2025 16:00
Das sind die Unheiligen Drei Könige.
Das sind die Unheiligen Drei Könige.

Kasperl der Woche hoch drei diese Woche: Ein ganz besonderes Politiker-Trio kostet uns viel Steuergeld – und Nerven.  

Wer Weihrauch qualmt, statt ihn als Gabe zu überbringen, schafft es in der Innenpolitik auf der Gehaltsliste weit nach oben. Und so kommt es, dass wir ein Trio zum Kasperl der Woche ernennen. Dem sinkenden Stern ihrer Karrieren laufen diese Unheiligen Drei Könige japsend hinterher:

Porträt von Michael Pommer
Michael Pommer
Wien
