Es knistert! Säumel sucht Gespräch mit Sturm-Boss

„Derbysieger! Derbysieger!“ Die bummvolle Nordkurve, die in den 114 Minuten davor Sturm mit grenzenloser Leidenschaft unterstützt hatte, zuckte nach dem Schlusspfiff richtig aus, feierte mit der Mannschaft minutenlang den 2:1-Sieg. Heimsiege waren in dieser Saison rar, umso größer war der Jubel im schwarzen Lager. „Wir wissen, wie wichtig dieses Spiel für unsere Fans ist. Am Ende waren wir etwas nervös, aber das ist eben ein Derby“, sagte Kiteishvili, der trotz seiner Verletzung unermüdlich kämpfte.