Es knistert! Säumel sucht Gespräch mit Sturm-Boss

Endlich wieder ein Heimsieg. Und das im Derby! Große Erleichterung bei Sturm nach dem hochverdienten 2:1-Sieg gegen den GAK. Ein Sieg, der nach den schwierigen Wochen zuletzt doppelt süß schmeckt. „Wir wollten diesen Sieg unbedingt und wir haben ihn geholt. Wir sind unglaublich stolz auf unsere großartigen Fans“, strahlte Otar Kiteishvili nach dem Dreier.
„Derbysieger! Derbysieger!“ Die bummvolle Nordkurve, die in den 114 Minuten davor Sturm mit grenzenloser Leidenschaft unterstützt hatte, zuckte nach dem Schlusspfiff richtig aus, feierte mit der Mannschaft minutenlang den 2:1-Sieg. Heimsiege waren in dieser Saison rar, umso größer war der Jubel im schwarzen Lager. „Wir wissen, wie wichtig dieses Spiel für unsere Fans ist. Am Ende waren wir etwas nervös, aber das ist eben ein Derby“, sagte Kiteishvili, der trotz seiner Verletzung unermüdlich kämpfte.
