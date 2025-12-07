Wenn Ärzte ihre Patienten „psychisch krank“ machen

Monatelang wurde eine Burgenländerin von Ärzten als „psychisch krank“ befundet. Dabei leidet die junge Frau an einer völlig anderen Krankheit. Ein Paradebeispiel für die fragwürdige neue Diagnosekultur im Gesundheitswesen und ein Systemversagen mit Folgen.
Die Überlastung im Gesundheitssystem und der damit verbundene Zeitdruck führen dazu, dass in vielen österreichischen Arztpraxen immer seltener körperliche Untersuchungen stattfinden, die eigentlich angemessen wären. Oft werden schon nach kurzen Anamnesegesprächen schnelle Diagnosen gestellt. Lassen sich Patienten nicht so leicht abspeisen, werden Symptome als psychosomatisch abgetan und Beschwerden als „stressbedingt“ bagatellisiert. „Medical Gaslighting“ heißt der Fachbegriff für dieses mittlerweile weit verbreitete Phänomen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.