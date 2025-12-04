Steirische Innovation ermöglicht Akku-Tausch

„Universell einsetzbar“

Entscheidend sei auch die einfache Skalierbarkeit des Systems. Die Lösung habe daher neben E-Kleinfahrzeugherstellern auch bereits das Interesse der Automobilindustrie geweckt. So würden mehrere Pkw-Fertiger eine Serienproduktion auf Grundlage der steirischen Entwicklung prüfen. „Wir sind universell einsetzbar und mit allen Batteriezelltypen kompatibel. Das eröffnet uns Märkte, die weit über den E-Bike- oder E-Scooter-Bereich hinausgehen“, zeigt sich Resch hoffnungsfroh.