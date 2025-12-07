Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Bruno Oberhammer:

„Ich wollte Lokomotivführer werden und Bauer“

Vorarlberg
07.12.2025 15:45
Die Musik, insbesondere das Orgelspiel, hat es Bruno Oberhammer angetan. Vor genau 55 Jahren ...
Die Musik, insbesondere das Orgelspiel, hat es Bruno Oberhammer angetan. Vor genau 55 Jahren rief er die „Bludescher Orgelkonzerte“ ins Leben.(Bild: Mathis Fotografie)

Der Vorarlberger Organist und Komponist Bruno Oberhammer empfing Autor Robert Schneider und erzählte diesem unter anderem von seinen eigentlichen beruflichen Wünschen.

0 Kommentare

Bruno Oberhammer ist der Doyen unter Vorarlbergs konzertierenden Organisten. Er hat während seiner Lehrtätigkeit am Landeskonservatorium in Feldkirch Generationen von Organisten und Musikern ausgebildet. Aber das ist nur ein Schlaglicht auf die Vielfalt dieser Persönlichkeit, die ihr Wirken in ganz unterschiedlichen Disziplinen mit geradezu spartanischer Disziplin ausgefüllt hat. Der bald 80-jährige Musikant Gottes (so begreift er sich im wahrsten Sinn des Wortes) konzertiert noch immer. Wer ihn spielen hört, staunt einerseits über die stupenden technischen Fertigkeiten, andererseits über die kluge und immer spektakuläre Werkauswahl. Oberhammer hat nie Mainstream gemacht. Seine Konzertprogramme fördern Literatur ans Tageslicht, die es verdient, gehört und gepflegt zu werden.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Robert Schneider
Robert Schneider
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
6° / 7°
Symbol Regen
Bludenz
3° / 9°
Symbol Regen
Dornbirn
5° / 9°
Symbol Regen
Feldkirch
4° / 8°
Symbol Regen

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
150.399 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
132.407 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
127.051 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Mehr Vorarlberg
Diawara-Doppelpack
0:3! Nichts zu holen für WSG Tirol gegen Altacher
Krone Plus Logo
Bruno Oberhammer:
„Ich wollte Lokomotivführer werden und Bauer“
Ach, übrigens...
Trump und die Mainzelmännchen
Krone Plus Logo
„Ungleichbehandlung“
Kopftuchverbot: Expertin bezweifelt Rechtmäßigkeit
Auffällige Fahrweise
Drogenlenker (44) von Zivilstreife gestoppt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf