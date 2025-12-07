„Ich wollte Lokomotivführer werden und Bauer“

Bruno Oberhammer ist der Doyen unter Vorarlbergs konzertierenden Organisten. Er hat während seiner Lehrtätigkeit am Landeskonservatorium in Feldkirch Generationen von Organisten und Musikern ausgebildet. Aber das ist nur ein Schlaglicht auf die Vielfalt dieser Persönlichkeit, die ihr Wirken in ganz unterschiedlichen Disziplinen mit geradezu spartanischer Disziplin ausgefüllt hat. Der bald 80-jährige Musikant Gottes (so begreift er sich im wahrsten Sinn des Wortes) konzertiert noch immer. Wer ihn spielen hört, staunt einerseits über die stupenden technischen Fertigkeiten, andererseits über die kluge und immer spektakuläre Werkauswahl. Oberhammer hat nie Mainstream gemacht. Seine Konzertprogramme fördern Literatur ans Tageslicht, die es verdient, gehört und gepflegt zu werden.