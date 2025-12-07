Salzburgs am besten versteckte Toiletten

Ein Tor reichte Austria Salzburg in Klagenfurt
Zweite Liga
Die öffentlichen WC-Anlagen sind in der Altstadt nicht extra beschildert. Selbst am Christkindlmarkt tun sich Gäste schwer. Ausgerechnet Google Maps soll helfen – nur: Wer schaut da schon nach?
Jeder kennt die Situation: Man ist in einer fremden Stadt zu Besuch, muss auf die Toilette und dann beginnt die Sucherei. Viele Gastronomen stöhnen jetzt schon, dass ihre Toiletten überrannt werden – und zwar ohne dass die betreffenden Personen bei ihnen einkehren. Woran liegt es also: an der Dreistigkeit oder der Unwissenheit über das nächste stille Örtchen?
