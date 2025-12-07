Dynamische Preise kommen Schulen teuer zu stehen

Der weltgrößte Online-Händler ist nicht nur die erste Anlaufstelle für viele private, sondern auch gewerbliche Kunden. Über eine eigene Plattform namens Amazon Business bietet ihnen das Unternehmen laut eigenen Angaben „Zugang zu mehr als 250 Millionen Produkten“ mit attraktiven „Business-Preisen und Mengenrabatten“. Davon machen auch zunehmend Einrichtungen aus dem öffentlichen Sektor Gebrauch – nicht zwingend jedoch zu ihrem Vorteil und somit dem der Steuerzahler.