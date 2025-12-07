Dynamische Preise kommen Schulen teuer zu stehen

Die Zeiten, in denen Preise ausschließlich durch Angebot und Nachfrage bestimmt wurden, sind vorbei. Algorithmen beziehen im Hintergrund längst andere Faktoren wie den Standort, das verwendete Gerät oder Wochentag und Uhrzeit mit ein, um mitunter minütlich neue Preise auszurufen und individuell auf die Kunden zuzuschneiden. Dass diese dabei teils ordentlich draufzahlen, zeigt eine Untersuchung anhand von Schulen und Amazon in den USA.
Der weltgrößte Online-Händler ist nicht nur die erste Anlaufstelle für viele private, sondern auch gewerbliche Kunden. Über eine eigene Plattform namens Amazon Business bietet ihnen das Unternehmen laut eigenen Angaben „Zugang zu mehr als 250 Millionen Produkten“ mit attraktiven „Business-Preisen und Mengenrabatten“. Davon machen auch zunehmend Einrichtungen aus dem öffentlichen Sektor Gebrauch – nicht zwingend jedoch zu ihrem Vorteil und somit dem der Steuerzahler.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.