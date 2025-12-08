Aperol Packages für die Weihnachtszeit gewinnen

Wenn draußen der Schnee fällt, kommt mit einem Glas italienischer Lebensfreude Sonne ins Herz. Aperol Spritz und Crodino Biondo bringen das „Dolce Vita“ direkt auf den heimischen Tisch – ob mit oder ohne Alkohol. Passend dazu verlost die „Krone“ tolle Pakete – mit oder ohne Alkohol.
Mit seinem unverwechselbar bittersüßen Geschmack ist Aperol Spritz längst ein Klassiker unter den Aperitifs. Jetzt gibt’s das Kultgetränk auch als „Ready to Serve“-Version – perfekt gemixt, einfach kaltstellen, einschenken, mit einer Orangenscheibe garnieren und genießen. So wird jedes Treffen mit Freunden oder jede festliche Feier zum leuchtend-orangen Moment. Und weil die Marke für Lebensfreude pur steht, verlost Aperol gleich drei exklusive Sunshine-Packages – inklusive Gläsern und allem, was man für den perfekten Spritzmoment braucht.
Wer lieber alkoholfrei genießt, greift zu Crodino Biondo – dem italienischen Aperitivo-Klassiker seit 1965. Mit seinen feinen Kräuter- und Zitrusnoten sorgt der Crodino Spritz für stilvollen Genuss, ganz ohne Prozente. Einfach ein Glas mit Eis füllen, Crodino einschenken, mit einem Spritzer Soda verfeinern und mit einer Orangenscheibe krönen – fertig ist der goldene Festtagsmoment! Auch hier warten drei Aperitivo-Packages darauf, verlost zu werden – für bewusste Genießer, die den Moment lieben, ohne Kompromisse einzugehen.
Ob spritzig oder alkoholfrei – diese beiden italienischen Originale sorgen dafür, dass selbst die frostigste Winterzeit ein Stück sonniger schmeckt.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost dazu je drei Campari Pakete bestehend aus je einem Aperol Spritz Ready to Serve sowie stillvollen Aperol-Gläsern. Zusätzlich verlosen wir auch noch drei alkoholfreie Crodino-Pakete bestehend aus Crodino Biondo für deinen alkoholfreien Spritzmoment sowie Crodino Gläser für den perfekten Genussmoment. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 16. Dezember, 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone“-kocht Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.