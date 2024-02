Biden will Daten-Weitergabe per Dekret verhindern

Mehr Daten gesammelt als je zuvor

Unternehmen sammelten mehr Daten von Amerikanern als je zuvor, so das Weiße Haus. Diese würden oft legal über Datenmakler verkauft. Diese könnten die Daten an „bedenkliche Länder“ oder von diesen Ländern kontrollierte Einrichtungen weiterverkaufen. So könnten die Daten etwa in die Hände ausländischer Geheimdienste gelangen.