„Nebenverdienst“ kostet jungen Mann 6500 Euro

Geld für „Missionen“

Der junge Mann nahm mit den Unbekannten Kontakt auf und erhielt prompt eine Anleitung, wie er zu seinem Verdienst komme. Dazu musste er zunächst ein Konto bei einer Onlinebank und auf einer vermutlich gefälschten Plattform für Kryptowährung erstellen. Danach bekam er sogenannte Missionen, für deren Abschluss er Geld bekommen würde. Bekannte Aufgaben sind etwa das Ansehen vorgegebener Videos oder das „Liken“ eines Beitrags im Internet.