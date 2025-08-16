Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Alan ist ein freundlicher Rüde, der offen auf Menschen zugeht. Besonders bei vertrauten Personen weiß er oft nicht, wohin mit seiner Energie und Begrüßungen fallen entsprechend stürmisch aus. Eine gute Portion Standfestigkeit ist also definitiv notwendig, um nicht umgeworfen zu werden. Voller Energie und Tatendrang steckt die vierjährige Spürnase auch bei Spaziergängen. In den Tierheim-Ausläufen ist Alan besser ansprechbar und macht im Training auch gerne mit. Die Grundkommandos beherrscht er mindestens genauso gut wie Leckerlis fangen. Der übermütige, vierjährige Rüde hat Spaß am Training und sollte auch im neuen Zuhause weiter gefordert werden. Interessenten melden sich bitte unter 01/734 110 20 oder hundevergabe@tierquartier.at