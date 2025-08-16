Persönliches Märchen für den Abwehrchef des GAK

Nach bitterer Europacup-Woche droht ein Abrutschen
UEFA-Fünfjahreswertung
Lukas Graf ist beim GAK der längstdienende Spieler im Kader – ligaweit hängt den 31-Jährigen in puncto Treue auch nur ein Kicker aus der Steiermark ab. Mit der „Krone“ sprach der Abwehrchef darüber, wie lange er noch beim Klub bleibt, den Konkurrenzkampf in der Mannschaft und auch über die WSG Tirol – den Gegner am Samstag.
Lukas Graf gehört beim GAK eigentlich schon zum Inventar! „Ich bin schon so lange beim Klub, habe viel mitgemacht. Ich kenne wirklich jeden im Verein“, schwärmt der Routinier. „Ich bleibe so lange beim GAK, wie es körperlich und leistungstechnisch möglich ist. Ich spüre das volle Vertrauen von allen.“
