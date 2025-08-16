Persönliches Märchen für den Abwehrchef des GAK

Lukas Graf ist beim GAK der längstdienende Spieler im Kader – ligaweit hängt den 31-Jährigen in puncto Treue auch nur ein Kicker aus der Steiermark ab. Mit der „Krone“ sprach der Abwehrchef darüber, wie lange er noch beim Klub bleibt, den Konkurrenzkampf in der Mannschaft und auch über die WSG Tirol – den Gegner am Samstag.