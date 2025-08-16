Seit Schüssen am Balkan: Neue Banden rückten nach

Routen haben sich verlagert

Tatsächlich haben sich die Routen der illegalen Migration verlagert. „Viele Schlepper sind mittlerweile auf Strecken über Polen ausgewichen. Doch dort wird nun ebenfalls verstärkt kontrolliert, die Täter ziehen bereits ab. Es wird schon ruhiger“, erklärt Franz Trimmal, Oberstleutnant der fremden- und grenzpolizeilichen Abteilung im Burgenland. Derzeit agieren die Schlepper höchst vorsichtig: Meist bringen sie die Flüchtlinge in ungarischen Leihautos in die Nähe der österreichischen Grenze und lassen die Insassen aussteigen, bevor die Lenker das Risiko eingehen, erwischt zu werden.