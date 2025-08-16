LIVE ab 17 Uhr: Hartberg gegen Red Bull Salzburg

„Kein Jammern“

Die Hartberger schrieben am vergangenen Samstag mit einem 1:0-Auswärtssieg gegen Blau-Weiß Linz erstmals in dieser Saison an. Aufgrund der besonderen Stadionsituation absolviert die Mannschaft von Trainer Manfred Schmid in den ersten elf Runden acht Auswärtsspiele, für die drei „Heimpartien“ reist man in den Wiener Speckgürtel. „Natürlich ist es kein Vorteil, wenn man gefühlt kein Heimspiel hat. Aber wir haben uns damit abgefunden, da gibt es auch kein Jammern. Ich hoffe, dass uns viele Hartberg-Fans unterstützen und viele Leute ins Stadion kommen. Die Südstadt ist ein sehr schönes Ambiente.“