Marco Wanda über Austro-Rock, Rausch und Liebe

Es ist gefährlich, mit oder in der Nähe des Unausweichlichen zu leben. Also schlägt man die Zelte in der Mitte der Wüste der Unwissenheit auf und hofft, hofft und hofft ununterbrochen auf ein Ende. Man kann jahrelang in diesem Zustand leben, oder auch ein ganzes Leben. Jede Erinnerung, die kein sinnliches Gefühl heraufbeschwört, ist falsch. Die einzig wahre Erinnerung ist die Liebe. Man kann sie an jedem Punkt aus dem Strom der Zeit schöpfen und trinken. Alles andere ist verklärt und umerzählt, bis es uns gefällig und gefügig ist. Da wir keine Macht über die Zeit haben, bemächtigen wir uns unserer Erinnerungen und meinen, die Zeit dadurch zu erobern. Wir schütten einen Berg aus gefälligen Erinnerungen in der Mitte unserer Unwissenheit auf und blicken über das weite leere Land unserer Unwissenheit. Alles zerfällt, außer unserer Liebe, die jeder Witterung standhält. Wir fünf haben uns aneinander abgerieben, aber wir haben uns zu jeder Zeit aufrichtig geliebt.