Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hier reinlesen!

Marco Wanda über Austro-Rock, Rausch und Liebe

Kultur
16.08.2025 06:00
Marco Wanda schildert in seinem Buch „Dass es uns überhaupt gegeben hat“ Erfolge, Niederlagen ...
Marco Wanda schildert in seinem Buch „Dass es uns überhaupt gegeben hat“ Erfolge, Niederlagen und seine ganz persönliche Sicht auf den Werdegang von Wanda.(Bild: Krone KREATIV/Ingo Pertramer, Zsolnay Verlag)

Wenn Musiker Bücher veröffentlichen, haben sie zumeist den Zenit ihres Erfolgs schon hinter sich. Bei Wanda ist dies anders. Nach einem kometenhaften Aufstieg, einer schmerzhaften Unterbrechung durch den Tod von Bandmitglied Christian Hummer und einem fulminanten Comeback füllen die Wiener Musiker wieder ganze Hallen. Auf krone.at lesen Sie einen Auszug von „Dass es uns überhaupt gegeben hat“. 

0 Kommentare

Als sich der Austro-Pop in den 1970ern etablierte, bot er mit seinen teils rebellischen Akteuren und verschiedensten Stilrichtungen vielen eine Identifikationsfläche. Bis in die 1990er hielt der Hype an, danach wurde es stiller in Österreichs Musikszene. Im Wien der 2000er sucht ein junger Marco Wanda, damals noch Michael Marco Fitzthum. Was genau, weiß er eigentlich auch nicht – und doch ist die kreative Energie da, wenn auch in einem fast dauerhaften Rauschzustand. 

Die Band, die den Austro-Pop aufwecken sollte
Gemeinsam mit Manuel Poppe beginnt er ein Bandprojekt, das der im Dämmerschlaf befindlichen, heimischen Musikszene einen urknallartigen Weckruf verpassen sollte: Wanda. Der Aufstieg von den kleinen Clubs in die großen Hallen folgte erst Jahre später – dass man dazwischen oft genug davor stand, zu scheitern, schildert Leadsänger Marco mit bestechender Ehrlichkeit. 

Marco Wanda schildert schonungslos offen Licht- und Schattenseiten des Erfolgs.
Marco Wanda schildert schonungslos offen Licht- und Schattenseiten des Erfolgs.(Bild: Ingo Pertramer)

Neben Marcos eigener Geschichte, geprägt durch Stadtleben, Reisen und natürlich Musik, findet aber auch der wohl schmerzlichste Einschnitt der Bandgeschichte Platz im Werk des studierten Sprachwissenschaftlers: der Tod von Bandmitglied Christian Hummer im Jahr 2022. 

Exklusive Leseprobe
Ausschnitt von „Dass es uns überhaupt gegeben hat“

Blicke ich zurück, sehe ich diese fünf jungen Menschen auf ihrem Kurs ins Unausweichliche. Ich fühle die Scham und Schuld eines Menschen, der nicht krank geworden ist, wie es nur Menschen kennen, die lange Zeit damit leben, wie der Tod nach einem ihrer Liebsten greift. Was mich an Lösungen fasziniert und sie mir manchmal unheimlich erscheinen lässt, ist die Tatsache, dass mehrere Dinge ineinandergreifen müssen, um sich zu einer Lösung zu formieren. Es muss nacheinander klick machen und dann das große Aha. Für uns gab es keine Lösung, es hatte nicht ein einziges Mal klick gemacht. Ich sehe auch heute rückblickend keine Möglichkeit, ich wüsste nicht, wo ich irgendetwas hätte herumschieben können, sodass es sich mit einem Klick in etwas anderes hätte einfügen können. 

Es ist gefährlich, mit oder in der Nähe des Unausweichlichen zu leben. Also schlägt man die Zelte in der Mitte der Wüste der Unwissenheit auf und hofft, hofft und hofft ununterbrochen auf ein Ende. Man kann jahrelang in diesem Zustand leben, oder auch ein ganzes Leben. Jede Erinnerung, die kein sinnliches Gefühl heraufbeschwört, ist falsch. Die einzig wahre Erinnerung ist die Liebe. Man kann sie an jedem Punkt aus dem Strom der Zeit schöpfen und trinken. Alles andere ist verklärt und umerzählt, bis es uns gefällig und gefügig ist. Da wir keine Macht über die Zeit haben, bemächtigen wir uns unserer Erinnerungen und meinen, die Zeit dadurch zu erobern. Wir schütten einen Berg aus gefälligen Erinnerungen in der Mitte unserer Unwissenheit auf und blicken über das weite leere Land unserer Unwissenheit. Alles zerfällt, außer unserer Liebe, die jeder Witterung standhält. Wir fünf haben uns aneinander abgerieben, aber wir haben uns zu jeder Zeit aufrichtig geliebt.

„Dass es uns überhaupt gegeben hat“

  • Marco Wandas Buch über erscheint am 19. August, Zsolnay Verlag, 288 S.
  • Die erste Buchpräsentation findet am 20. August im Theater am Park in Wien statt. Tickets sind noch verfügbar!

Marco Wanda erzählt mit tiefschwarzem Wiener Schmäh von Licht- und Schattenseiten des Erfolgs, aber auch Liebe – zu Menschen, der Musik und zu einer Stadt. Insofern verwundert es dann auch nicht, dass es keine Band gibt, die mehr „Wien“ in sich vereint. Eine Leseempfehlung für alle, nicht nur für Wanda-Fans!

Porträt von Michaela Braune
Michaela Braune
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Wildes Wasser, steiler Fels. Der Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen, wo geforscht wird, ...
Forscher schlägt Alarm
Wie wir eine uralte Katastrophe wiederholen!
Hier sieht man die Landung der Raumkapsel vor der Küste Floridas.
Nach 2 Wochen auf ISS
Private Mission beendet: Laien-Astronauten zurück
60-80 cm unter Wasser
Dubrovnik: Historisches Wrack im Hafen entdeckt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
149.814 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
137.569 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
117.301 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2328 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Lawrow provoziert bereits vor Beginn des Treffens
1505 mal kommentiert
Kleidung mit dem traditionellen Schriftzug ist im modernen Moskau derzeit in Mode. Die ...
Medien
ORF-Aufreger! Ende für Gagenkaiser nach 34 Jahren
1384 mal kommentiert
Robert Kratky kratzt nach mehr als drei Jahrzehnten Ö3 an einem beruflichen Burnout.
Mehr Kultur
Hier reinlesen!
Marco Wanda über Austro-Rock, Rausch und Liebe
Festival-Finaltag
Frequency: Zwischen Bierzelt, Bibiza und Bad Boys
Keutschacher See
Kärntens versunkenes UNESCO-Weltkulturerbe
Krone Plus Logo
Daniel Hackenberg:
„Man entblößt sich und gibt sein ganzes Herz hin“
Krone Plus Logo
Geburtstagsgespräch
Legende Peter Weck (95): „Habe keinen Wunsch mehr“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf