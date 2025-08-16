LIVE ab 17 Uhr: GAK trifft auf Leader WSG Tirol

„Wir müssen die positiven Phasen während des Spiels verlängern und in den entscheidenden Phasen da sein. Dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir ein für uns zufriedenstellendes Ergebnis holen können“, sagte Feldhofer. Zweikampfstärke und große Laufleistung in beide Richtungen seien ein wichtiger Faktor. Den Gegner sah er trotz Tabellenführung „auf Augenhöhe“. „Man sieht einfach, dass die Liga sehr eng ist“, meinte der Steirer. Sein Team verlor vergangene Saison kein direktes Duell mit der WSG, gleich dreimal gab es eine Punkteteilung. Mit dem 1:1 am Tivoli am 23. Mai wurde der Klassenerhalt gesichert.