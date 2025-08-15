Vorteilswelt
Superstars bei MotoGP

Warten auf den Doktor – Legende teilt mächtig aus

MotoGP
15.08.2025 18:30
Als Aktiver fuhr Stoner zu zwei Weltmeistertiteln.
Als Aktiver fuhr Stoner zu zwei Weltmeistertiteln.(Bild: GEPA)

Eine Allzeitgröße des Motorradsports feierte in Spielberg sein Comeback im Fahrerlager: Casey Stoner, 38-facher MotoGP-Sieger und zweifacher Weltmeister. Zeitgleich wurde wie jedes Jahr ein Motorhome von den Fans besonders belagert.

Seinen Auftritt nutzte der bereits im Alter von 27 Jahren zurückgetretene Australier Stoner für einen Rundumschlag gegen die aktuellen Umstände in der Königsklasse der Zweiräder, bei dem so manchem Zuhörer der Mund offen stehen blieb. „Du hast in der MotoGP die besten Fahrer der Welt und dann geben sie ihnen die am einfachsten zu fahrenden Motorräder“, holte Stoner zur wortgewaltigen Abrechnung aus. „Du hast 300 PS unter dem Hintern und kannst mit all diesen elektronischen Helferchen das Gas voll aufziehen, ohne dir Gedanken über einen Sturz zu machen.“

