Warten auf den Doktor – Legende teilt mächtig aus

Eine Allzeitgröße des Motorradsports feierte in Spielberg sein Comeback im Fahrerlager: Casey Stoner, 38-facher MotoGP-Sieger und zweifacher Weltmeister. Zeitgleich wurde wie jedes Jahr ein Motorhome von den Fans besonders belagert.
Seinen Auftritt nutzte der bereits im Alter von 27 Jahren zurückgetretene Australier Stoner für einen Rundumschlag gegen die aktuellen Umstände in der Königsklasse der Zweiräder, bei dem so manchem Zuhörer der Mund offen stehen blieb. „Du hast in der MotoGP die besten Fahrer der Welt und dann geben sie ihnen die am einfachsten zu fahrenden Motorräder“, holte Stoner zur wortgewaltigen Abrechnung aus. „Du hast 300 PS unter dem Hintern und kannst mit all diesen elektronischen Helferchen das Gas voll aufziehen, ohne dir Gedanken über einen Sturz zu machen.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.