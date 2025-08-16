Erzbischof: „Mein Lebensmodell ist nicht für alle“

„Krone“: Herr Erzbischof, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für ein Gespräch. Ein Essen ist es ja aus Zeitgründen leider nicht geworden, dafür eine süße Pause sozusagen.

Franz Lackner: Die original Salzburger Mozartkugeln gibt es oft bei uns. Ich habe sie sogar schon als Mitbringsel in Rom verteilt. Auch an Kardinal Prevost (der heutige Papst Leo XIV., Anm. d. Red.).