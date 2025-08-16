Leere Kirchenbänke: „Leute kommen einfach nicht“

Nach bitterer Europacup-Woche droht ein Abrutschen
Trotz des stark wachsenden neuen Stadtteils Reininghaus gibt es kaum Leben in der Pfarre Graz-Don Bosco. Junge Gläubige fehlen, im Pfarrkindergarten sind 80 Prozent der Kinder Muslime. Der Pfarrer ist engagiert, „doch geholfen hat bisher nichts“.
Der Stadtteil Reininghaus wächst, etwa 3000 Menschen leben dort bereits. Die dazugehörige Pfarrgemeinde Don Bosco profitiert jedoch gar nicht. Im Gegenteil, wie Pater Stephen Gerald Augustine im „Krone“-Gespräch erklärt: „Wir machen zwar Speisensegnungen zu Ostern, Nikolofeiern, Adventkranzsegnungen und Flyer-Aktionen, um die Menschen in die Kirche beziehungsweise in die Pfarrgemeinschaft zu ,locken‘, doch geholfen hat all das nichts. Die Leute kommen einfach nicht.“
