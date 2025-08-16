Leere Kirchenbänke: „Leute kommen einfach nicht“

Der Stadtteil Reininghaus wächst, etwa 3000 Menschen leben dort bereits. Die dazugehörige Pfarrgemeinde Don Bosco profitiert jedoch gar nicht. Im Gegenteil, wie Pater Stephen Gerald Augustine im „Krone“-Gespräch erklärt: „Wir machen zwar Speisensegnungen zu Ostern, Nikolofeiern, Adventkranzsegnungen und Flyer-Aktionen, um die Menschen in die Kirche beziehungsweise in die Pfarrgemeinschaft zu ,locken‘, doch geholfen hat all das nichts. Die Leute kommen einfach nicht.“