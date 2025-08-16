„Die Freiwilligkeit stößt langsam an ihre Grenzen“
Immer mehr Einsätze
Innerhalb von zehn Tagen ist die Bergrettung Gmunden zu zehn Einsätzen gerufen worden. Für die ehrenamtlichen Helfer eine sehr intensive Zeit. Denn weil immer mehr Menschen in die Berge gehen, gibt es immer mehr Einsätze. Das sorgt mitunter für Probleme bei den Rettern.
Bis Ende Juli schien sich für die Bergretter im oberösterreichischen Gmunden ein ruhiges Einsatzjahr abzuzeichnen, doch dies änderte sich am 30. Juli schlagartig. Auch aufgrund des schönen Wetters verlagerten zahlreiche Sportbegeisterte ihre Aktivität in die Berge.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.