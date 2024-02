Putin Hand reichen | Alle Tassen im Schrank?

Putin Hand reichen. Von den Putin-Verstehern, von jenen (teils hochrangigen) Österreichern, die mitunter schon die längste Zeit Verständnis, nicht selten auch Sympathie für den russischen Despoten gezeigt haben, war hier, wie auch in der „Krone“, gestern die Rede. Nachdem nun auch Alexej Nawalnij, der gefährlichste Widersacher des fürchterlichen Kreml-Zaren, der seit zwei Jahren einen schrecklichen Krieg gegen das Nachbarland Ukraine führen lässt, in einem Putin-Gulag zu Tode kam, wurde hier an die „lieben österreichischen Putin-Freunde“ die Frage gestellt, ob sie ihren „Spezi“ immer noch verstehen, ob sie ihm wieder die Hand schütteln würden, „obwohl an seinen Fingern Hektoliter Blut kleben“. Wenig überraschend halten da hochrangige Putin-Versteher still. Auch nachdem Vizekanzler Werner Kogler in der Sonntags-Pressestunde im ORF zum Rundumschlag gegen die „blauen Putin-Brüder“ ansetzte. Doch weniger prominente Putin-Freunde halten weiter nicht mit ihrer unverbrüchlichen Meinung hinter dem Berg. Einer schrieb mir, er verstehe sehr wohl, „dass sich Russland nach all den Angriffskriegen und dem gesprochenen Versprechen (gemeint keine NATO-Erweiterung nach Osten) bedroht fühlt“. Ein weiterer meint: „Die Auswirkungen der kriminellen USA-Politik im Nahen Osten sind mehr eine Gefahr als Putin.“ Besonders bemerkenswert, was ein nach Eigendefinition „Putin-Versteher der ersten Stunde“ schreibt: „Ja, ich verstehe meinen Spezi immer noch, ich würde ihm auch die Hand reichen, zumindest lieber als Van der Bellen.“ Das kann man unkommentiert lassen.