Aufnahmeverfahren mit Zeugnis: So läuft es ab

Mit der Semester-Schulnachricht am vergangenen Freitag ist für Tausende Tiroler Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen Volksschule, Mittelschule und Gymnasien die Zeit der Entscheidung gekommen, für welche weiterführende Schule (beziehungsweise Oberstufe) sie sich anmelden. Oft belastende Tage für viele Eltern und Kinder, ob sie in ihrer Erstwunschschule aufgenommen werden. Und wenn nicht, was dann weiter geschieht.