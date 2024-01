Heißes Vergnügen: Schwitzen Sie sich gesund!

15 Minuten in der Sauna entsprechen kurzer Sporteinheit

Vor allem Anfänger sollten es langsam angehen. Bereits ein Saunagang von rund 15 Minuten entspricht einer kleinen Sporteinheit. Deshalb ist es wichtig, den Körper vorsichtig an die Schwitzkammer zu gewöhnen. OA Dr. Michlmayr rät: „Beginnen Sie am Anfang im Dampfbad oder nach Möglichkeit in der Bio-Sauna bei 60 Grad. Zwischen den Saunagängen pausieren Sie am besten etwa 45 Minuten, trinken viel Wasser und kühlen sich an der frischen Luft ab. Im Anschluss lauwarm duschen, bevor Sie langsam in ein kaltes Tauchbecken steigen.“