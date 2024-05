Dieses Essen können auch Senioren wieder genießen

Neues auch für die Palliativbetreuung

Genau mit dieser Zielsetzung wurde in der Forschungsküche unter anderem an der Entwicklung des Wiener Schnitzels aus dem 3-D-Drucker gearbeitet. „Dabei ist es gelungen, sowohl optisch als auch geschmacklich sehr nahe an das Original zu kommen“, betont Jelinek. Speziell für palliative Bewohner gibt es die sogenannten „Flüssigkeitstropfen“. Sie fördern die sensorische Wahrnehmung im Mund. Diese Drops in verschiedenen Geschmacksrichtungen sind auch für Menschen mit demenziellen Erkrankungen sehr gut geeignet, da sie Flüssigkeit in einer anderen Darreichungsform liefern.