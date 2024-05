Am Bauernhof lauern für Kleinkinder viele Gefahren

Der zweijährige Roland ist tot – überrollt vom Hoftrac seines Opas (66) am elterlichen Bauernhof in Kirchberg/D. Die Angehörigen sind am Boden zerstört, das Mitgefühl und die Anteilnahme mit ihnen sind groß. „Jeder versucht sein Bestes, die Trauerfamilie zu trösten“, sagt Pfarrer Josef Hofer, der beim Abendgottesdienst vergangenen Samstag das Totenglöckchen läuten ließ und die Kirchengemeinde über die Tragödie informierte.