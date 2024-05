Erstmals internationaler UN-Mitarbeiter getötet

Israelische Rechtsextremisten stoppten Hilfstransporte

Unterdessen hat eine Gruppe rechtsextremer israelischer Aktivisten am Montag Presseberichten zufolge Hilfstransporte für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen gestoppt. Die Lkw seien am Grenzübergang zwischen dem südlichen Westjordanland und Israel blockiert worden, so israelische und palästinensische Medien. Die Zeitung „The Times of Israel“ berichtete, vier der etwa hundert Aktivisten seien festgenommen worden. Darunter war laut Anwälten der Demonstranten auch ein Minderjähriger.